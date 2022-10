Yuliya Gerasymonova, chi è la pallavolista ucraina diventata virale sui social per un balletto?

globalist Modifica articolo

6 Ottobre 2022 - 15.56

A Yuliya Gerasymova, pallavolista ucraina, sono bastati pochi passi di danza fatti in campo per spopolare sui social arrivando a totalizzare oltre 90 milioni di visualizzazioni.

Un balletto con in sottofondo il brano Unstoppable di Sia, un bel sorriso e lo sguardo rivolto a una persona non inquadrata nel video, forse un’avversaria del Developres Rzeszów o anche l’arbitro del match.

La pallavolista è nata a Odessa, 32 anni fa e negli ultimi messi ha più volte sostenuto il proprio popolo nella guerra contro la Russia: in versione samurai con la maglia dell’Ucraina e la scritta Want freedom o in Nazionale per mano con tutte le compagne, fino a un video sugli orrori della guerra.