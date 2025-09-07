L'italvolley femminile conquista anche il mondiale

redazione Modifica articolo

7 Settembre 2025 - 17.06 Culture

Un trionfo che entra di diritto nella storia dello sport italiano. L’Italia femminile di volley guidata da Julio Velasco è campione del mondo: a Bangkok, in una finale dalle emozioni infinite, le azzurre hanno piegato 3-2 la Turchia di Daniele Santarelli, al termine di una battaglia durata oltre due ore di gioco.

Il match è stato un’altalena di colpi e nervi saldi: 25-23 il primo set per le azzurre, immediata la reazione turca con un netto 25-13. Nel terzo parziale, l’Italia ha rischiato grosso ma ha saputo aggrapparsi al talento di Paola Egonu, autrice del punto decisivo in battuta dopo tre set point annullati da una straripante Vargas (33 punti totali). La Turchia ha rimesso tutto in equilibrio nel quarto, chiuso 25-19, prima che il tie break consacrasse la squadra azzurra con un 15-8.

Per l’allenatore Julio Velasco è l’ennesima vittoria, ma il tecnico ha voluto sottolineare soprattutto la mentalità della squadra: “Non mollare mai nonostante le difficoltà: è questa la forza di questo gruppo”.