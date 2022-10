Brasile, 109 anni di carcere all'ex coach della ginnastica: ha violentato 4 atlete, almeno una minorenne

globalist Modifica articolo

5 Ottobre 2022 - 11.09

Fernando de Carvalho Lopes, ex allenatore della squadra nazionale di ginnastica del Brasile, è stato condannato a più di un secolo di carcere per aver violentato quattro atlete, tra cui almeno una minorenne.

Il coach è stato condannato a 109 anni e otto mesi di carcere lunedì da un tribunale della città di Sao Bernardo do Campo, vicino a San Paolo, secondo quanto riportato dal sito Globo Esporte, che ha avuto accesso ai procedimenti protetti dal segreto giudiziario. Secondo Globo Esporte, che non ha specificato l’età delle altre ginnaste, Carvalho Lopes è stato riconosciuto colpevole di aver aggredito quattro atlete, tra cui una ragazza che all’epoca dei fatti aveva 13 anni.

Carvalho Lopes può ancora appellarsi alla decisione e ha sostenuto la sua innocenza. Non dovrà andare in prigione fino alla fine del processo d’appello. L’ex allenatore si è occupato di giovani ginnaste per 20 anni, prima di essere rimosso dallo staff della squadra nazionale nel 2016, un mese prima delle Olimpiadi di Rio, dopo una denuncia dei genitori di una giovane atleta. Nell’aprile 2019 è stato bandito a vita da qualsiasi attività legata alla ginnastica.

Deve affrontare altre accuse: quattro anni fa, circa 40 atleti hanno dichiarato al canale televisivo Globo di essere stati vittime di abusi psicologici, fisici o sessuali. Alcuni di loro hanno partecipato a procedimenti legali in qualità di testimoni dei fatti che sarebbero avvenuti tra il 1999 e il 2016.