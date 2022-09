Devis Mangia, l'allenatore italiano di Malta sospeso dalla Federcalcio per presunte molestie a un calciatore

globalist Modifica articolo

28 Settembre 2022 - 09.40

Devis Mangia, allenatore italiano e attuale Ct di Malta, è stato sospeso dalla federcalcio locale «a seguito di una segnalazione ricevuta su una presunta violazione delle politiche federali». L’allenatore, ex Palermo e selezionatore dell’Under 21 italiana, è stato temporaneamente sospeso dall’incarico. Secondo i media de La Valletta, Devis Mangia sarebbe stato denunciato da un suo calciatore per molestie sessuali. E c’è chi parla anche di una registrazione dell’accaduto.

L’allenatore non è nuovo a queste “voci”. Quando allenava in Romania, nell’Universitatea Craiova, il collega Victor Piturca lo accusò di aver mandato messaggi compromettenti a un suo calciatore. Da lì a breve la sua avventura in Romania terminò bruscamente. Nel 2016 Mangia aveva anche lasciato l’Ascoli: il 13 maggio di quello stesso anno, il quotidiano Il Centro raccontò che prima di una partita a Novara «pare che la squadra si sia lamentata per il comportamento del tecnico e addirittura, un calciatore si fosse allontanato dal ritiro per alcune ore».