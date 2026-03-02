La presenza dell'Iran al Mondiale 2026 in bilico dopo la guerra scatenata da Trump

redazione Modifica articolo

2 Marzo 2026 - 12.35 Culture

ATF

Il mondiale di calcio 2026, il primo organizzato in tre paesi diversi come Canada, Stati Uniti e Messico è oscurato da una nube di incertezza. L’operazione militare congiunta di Stati Uniti e Israele contro l’Iran ha trascinato il mondo del calcio nel cuore del conflitto, sollevando diversi interrogativi sulla partecipazione dell’Iran stesso che ha in programma due partite a Los Angeles e a Seattle.

Secondo fonti non confermate il presidente della Federcalcio iraniana Mehdi Taj, come riporta l’Ansa, ha dichiarato alla tv di stato “È improbabile che possiamo guardare con fiducia alla coppa del mondo, ma sono i responsabili sportivi a dover decidere in merito”. L’Iran inserita nel gruppo G dovrebbe affrontare Belgio, Nuova Zelanda ed Egitto. I vertici Fifa scatteranno martedì il countdown dei 100 giorni, quest’ultimi continuano a sperare che queste tensioni politiche si attenuano per permettere alla nazionale e ai tifosi iraniani di arrivare questa estate in sicurezza negli USA.

Ieri sera il segretario generale della Fifa Mattias Grafstorm ha dichiarato durante l’assemblea generale annuale dell’International Football Association Board (Ifab) a Cardiff “abbiamo tenuto un incontro, è ancora troppo presto per commentare nei dettagli, ma monitoreremo attentamente gli sviluppi su tutti i fronti in tutto il mondo”, e ha aggiunto “abbiamo sorteggiato le finali a Washington, a cui hanno partecipato tutte le squadre, e il nostro obiettivo è che la coppa del mondo si svolga in sicurezza, con tutte le squadre partecipanti. Continueremo a comunicare come sempre con i tre governi come facciamo sempre in ogni caso. Tutti saranno al sicuro”.

Anche il tema della sicurezza in Messico è al centro dell’attenzione della Fifa, a causa dell’uccisione da parte dell’esercito del narcotrafficante Nemesio Oseguera Cervantes. La Federcalcio del Qatar ha sospeso tutte le partite del campionato nazionale dopo l’offensiva risposta militare dell’Iran lanciando missili su Doha. In Qatar, al Lusail Stadium di Lusail, il 27 marzo è prevista la finalissima Spagna-Argentina tra i campioni d’Europa e i campioni del mondo, per la quale sono stati venduti 90 mila biglietti, però secondo i media spagnoli la partita potrebbe essere rinviata. La Federcalcio asiatica ha dichiarato il rinvio di tutte le partite della Coppa d’Asia programmate nei prossimi giorni.