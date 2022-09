Italia - Belgio, alle 18 le ragazze del volley in cerca del titolo mondiale: dove vedere il match in streaming

globalist Modifica articolo

27 Settembre 2022 - 15.41

Preroll

Italia – Belgio alle 18 si sfidano per il 3° turno del Gruppo A dei Mondiali femminili 2022, nel palazzetto di Arnhem (Paesi Bassi). La partita sarà trasmessa in TV su Rai 2 e Sky Sport Uno (canale 201), ma anche in LIVE-Streaming su Raiplay, SkyGo, NOW TV e Volleyballworld.tv.

OutStream Desktop