Italia - Inghilterra, questa sera alle 20.45 il match di San Siro: probabili formazioni e dove vederlo

globalist

23 Settembre 2022 - 18.32

Preroll

L’Italia di Roberto Mancini torna a San Siro, per giocare la gara di Nations League contro l’Inghilterra, già battuta nell’ultima finale dell’Europeo 2021. Tante le defezioni per gli Azzurri.

OutStream Desktop

Top right Mobile

Le probabili formazioni

Middle placement Mobile

Italia (4-3-3): Donnarumma; Di Lorenzo, Bonucci, Bastoni, Emerson; Barella, Jorginho, Cristante; Gabbiadini, Scamacca, Raspadori. CT. Mancini.

Dynamic 1

Inghilterra (3-5-2): Pope; Maguire, Dier, Walker; James, Rice, Bellingham, Mount, Trippier; Sterling, Kane. CT. Southgate.

Arbitro: Gil Manzano (Spa).

Dove vedere il match

Dynamic 2

Italia-Inghilterra sarà trasmessa in tv in chiaro alle 20.45 su Rai 1. In streaming sarà visibile per tutti su Rai Play, visibile o collegandosi sul sito ufficiale della piattaforma gratuita della televisione pubblica o scaricando l’applicazione.