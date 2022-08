Italia - Cina, questa sera alle 20.50 su Rai2: dove vedere il match dei Mondiali di volley

globalist

31 Agosto 2022 - 15.04

L’Italvolley torna in campo per la sfida contro la Cina, valida per il girone E dei Mondiali maschili 2022 Gli Azzurri di De Giorgi cercano punti fondamentali per la classifica, nell’ultima sfida della fase a gironi. La partita sarà visibile in diretta tv su Sky Sport Arena (e in streaming su Sky Go e Now) e in chiaro su Rai Due (e in streaming su Rai Play).

