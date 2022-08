Champions League 2022/23, oggi il sorteggio dei gironi: ecco dove seguirlo

globalist

25 Agosto 2022 - 11.07

Si è concluso ieri il quadro che vede le 32 squadre qualificatesi alla Champions League 2022/23. È dunque il momento del sorteggio dei gironi, che verrà effettuato oggi alle ore 18 con diretta a partire dalle 17.45 su Canale 20, Sportmediaset.it e Mediaset Infinity. Milan, Inter, Juventus e Napoli sono pronte a conoscere i propri avversari: per nerazzurri e azzurri tanti rischi, vista la terza fascia di partenza, mentre rossoneri e bianconeri possono aspirare a un sorteggio più favorevole. Ovviamente le squadre italiane non potranno incontrarsi nei gironi, che quest’anno – visti i Mondiali di novembre e dicembre – si svolgeranno in sole otto settimane. Anche quest’anno la Champions sarà visibile su Mediaset (104 match su Infinity+, la migliore partita del martedì su Canale 5).

Le squadre qualificate:

Prima fascia: Bayern Monaco (Ger), Manchester City (Ing), Real Madrid (Spa), Paris Saint-Germain (Fra), Ajax (Ola), Porto (Portogallo), Eintracht Francoforte (Ger), MILAN (ITA)

Seconda fascia: Liverpool (Ing), Chelsea (Ing), Barcellona (Spa), JUVENTUS (ITA), Atletico Madrid (Spa), Siviglia (Spa), Lipsia (Ger), Tottenham (Ing)

Terza fascia: Borussia Dortmund (Ger), Salisburgo (Aus), Shakhtar Donetsk (Ucr), INTER (ITA), NAPOLI (ITA), Sporting Lisbona (Por), Bayer Leverkusen (Ger), Benfica (Por)

Quarta fascia: Marsiglia (Fra), Bruges (Bel), Celtic (Sco), Viktoria (Rep. Ceca), Maccabi (Isr), Rangers Glasgow (Sco), Copenaghen (Dan), Dinamo Zagabria (Cro)

I criteri:

– Al sorteggio partecipano 32 squadre: le 26 qualificate di diritto e le sei vincitrici degli spareggi.

– Le squadre vengono suddivise in quattro fasce. La Fascia 1 comprende la campione in carica, la vincitrice della UEFA Europa League e la vincitrice del campionato della sesta nazione più in alto nel ranking che non si sia qualificata attraverso uno dei titoli 2021/22; le fasce dalla 2 alla 4 sono determinate dal ranking per club.

– Nel caso delle federazioni con due rappresentanti, le squadre vengono abbinate in modo da ripartirne gli incontri tra martedì e mercoledì. Nel caso delle federazioni con quattro rappresentanti, vengono effettuati due abbinamenti basati sui palinsesti televisivi.

– Nessuna squadra può affrontarne una della stessa federazione.

– Le partite saranno confermate dopo il sorteggio. Quest’anno, la fase a gironi si disputerà in otto settimane per la concomitanza della Coppa del Mondo FIFA 2022.

– Le prime due classificate di ogni girone si qualificano agli ottavi di finale.

– Le terze classificate di ogni girone andranno agli spareggi per la fase a eliminazione diretta di UEFA Europa League, dove affronteranno le seconde classificate nei gironi di UEFA Europa League per un posto agli ottavi di finale.

Le date:

25 agosto: sorteggio dei gironi (ore 17.45 su Canale 20, Sportmediaset.it e Mediaset Infinity)

6-7 settembre: prima giornata

13-14 settembre: seconda giornata

4-5 ottobre: terza giornata

11-12 ottobre: quarta giornata

25-26 ottobre: quinta giornata

1-2 novembre: sesta giornata

7 novembre: sorteggio ottavi di finale

14-15 e 21-22 febbraio 2023: andata ottavi di finale

7-8 e 14-15 marzo 2023: ritorno ottavi di finale

17 marzo 2023: sorteggio quarti di finale e abbinamenti semifinali

9-10 maggio 2023: andata semifinali

16-17 maggio 2023: ritorno semifinali

10 giugno 2023: finale allo stadio Ataturk di Istanbul