Roma-Shakhtar Donetsk: l'incasso all'Unhcr per assistere rifugiati e sfollati dall'Ucraina

7 Agosto 2022 - 13.18

Una bella iniziativa di solidarietà: in occasione della partita amichevole che la Roma giocherà all’Olimpico contro la squadra ucraina dello Shakhtar Donetsk, i giallorossi indosseranno una maglia speciale con il logo di Unhcr, l’Agenzia Onu per i rifugiati sulla manica, in solidarietà con i rifugiati e gli sfollati colpiti dal conflitto in Ucraina». Lo scrive l’Unhcr in una nota.

«Il conflitto in Ucraina ha causato migliaia di vittime e distrutto infrastrutture civili, costringendo quasi un terzo degli ucraini a fuggire dalle loro case in cerca di sicurezza, protezione e assistenza. Milioni di rifugiati hanno attraversato le frontiere verso i paesi vicini, il 90% sono donne e bambini, e molti altri sono stati costretti a spostarsi all’interno dell’Ucraina. Intere famiglie sono state sradicate e hanno perso tutto. L’Unhcr è impegnata a proteggere e aiutare le popolazioni colpite in Ucraina e nei paesi della regione. Distribuisce assistenza economica diretta e beni di prima necessità come coperte, materassini e rifugi di emergenza, e fornisce servizi di protezione specializzati per le persone più vulnerabili».

Quattro delle casacche indossate nell’amichevole saranno messe all’asta e il ricavato verrà interamente devoluto a Unhcr per le attività a sostegno dei rifugiati e degli sfollati ucraini.

La Roma aveva già indossato una maglia con il logo di Unhcr nel corso della scorsa stagione donando il ricavato delle aste a favore delle operazioni umanitarie dell’Agenzia per i Rifugiati per la crisi in Afghanistan ed Ucraina.