Il presidente del Fenerbahce :"Nessuna scusa all'Ucraina per i canti pro-Putin dei nostri tifosi"

30 Luglio 2022 - 19.04

Il presidente del Fenerbahce Ali Koc ha detto che non si scuserà con l’Ucraina dopo che i fan del club di Istanbul hanno cantato il nome del presidente russo Vladimir Putin durante la partita di qualificazione alla Champions League di mercoledì contro la Dynamo Kiev.

Gli ucraini hanno conquistato il passaggio al terzo turno preliminare nonostante la mancanza di gare da quando la Russia ha invaso l’Ucraina a febbraio. Koc ha detto al quotidiano turco Fanatik: «Secondo me, erano canti inappropriati e non necessari. Erano lontani dall’identità e dai valori del Fenerbahce. Ma cosa dovremmo fare, chiudere la bocca delle persone? Non ci scuseremo con l’Ucraina».

Koch ha anche detto che i giocatori della Dynamo hanno provocato più volte i tifosi di casa. L’organo di governo europeo Uefa ha aperto un’indagine su quanto accaduto. La Dinamo Kiev ora incontrerà gli austriaci dello Sturm Graz.