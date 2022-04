Ucraina, la Dinamo Kiev giocherà amichevoli con i migliori club europei per raccogliere fondi per il paese

globalist

1 Aprile 2022 - 18.11

Guerra in Ucraina e solidarietà;: la Dinamo Kiev, campione in carica della Premier League ucraina, ha confermato che giocherà una serie di amichevoli contro alcuni dei migliori club europei per raccogliere fondi per il Paese.

In una nota sul suo sito web, la Dinamo ha affermato che le amichevoli si terranno tra aprile e giugno sotto lo slogan “Match for Peace! Stop the War!”

Barcellona, Paris Saint-Germain e Borussia Dortmund sono soltanto tre delle squadre che parteciperanno alla serie di amichevoli. Il club ha affermato che lo scopo delle partite è quello di informare “la comunità internazionale sulla terribile guerra in Ucraina e raccogliere fondi per sostenere gli ucraini che hanno sofferto la guerra con l’aggressore russo”.

La Premier League ucraina è stata fermata per il conflitto, il suo futuro è incerto perché stadi e infrastrutture dei club sono state danneggiate e alcuni giocatori stranieri hanno lasciato il Paese.