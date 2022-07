Vettel a fine stagione lascerà la Formula Uno

globalist

28 Luglio 2022 - 15.25

Preroll

Arriva improvviso l’annuncio di Vettel che dichiara lascerà la Formula 1 al termine del Mondiale. La notizia giunge dopo 15 anni di ingaggi, quattro Mondiali vinti e una carriera che ha esaltato tutti gli amanti dei motorsport, grazie a un post Instagram su un account appena creato. Nel video pubblicato il pilota, seduto su uno sgabello, comunica ai fan la decisione presa appena alla vigilia del Premio d’Ungheria. Anche l’Aston Martin, suo attuale team, ha ufficializzato la notizia, rammentando sia al terzo posto nella classifica dei piloti più vincenti, con ben 53 vittorie. Lo superano solo Lewis Hamilton, con 103 vittorie, e Michael Schumacher, con 91.

OutStream Desktop

Top right Mobile

«Gli abbiamo detto che speravamo continuasse con noi l’anno prossimo» commenta il presidente esecutivo della Aston Martin Lawrence Strol «ma alla fine ha fatto ciò che ritiene giusto per sé stesso e la sua famiglia, e ovviamente rispettiamo la sua scelta». «Ho avuto il privilegio di lavorare con molte persone fantastiche negli ultimi 15 anni, ce ne sono troppe da menzionare e ringraziare» dichiara Vettel «negli ultimi due anni sono stato un pilota dell’Aston Martin e, sebbene i nostri risultati non siano stati buoni come speravamo, abbiamo lavorato per mettere insieme un team che può correre ai massimi livelli nei prossimi anni».

Middle placement Mobile

L’ex pilota Ferrari, 35 anni da poco compiuti, ha affermato che l’automobilismo sia ovviamente una sua grande passione, ma che non lo qualifichi «come persona» anche in ragione del fatto che esistano degli aspetti che abbia «imparato a odiare». La sua decisione, afferma, è figlia della volontà di voler dedicare più tempo alla sua famiglia e probabilmente è anche legata alla sua lotta ambientalista, in particolar modo contro il cambiamento climatico. Già a maggio, quando gli chiesero se non si sentisse ipocrita nel professarsi ambientalista continuando però a militare nell’ambiente della Formula 1, Vettel rispose: «È una domanda che mi pongo ogni giorno e non sono un santo».

Dynamic 1

Il pilota tedesco continuerà a gareggiare per il team Aston Martin fino a conclusione del Gran Premio di Abu Dhabi, il suo 300esimo. I suoi più grandi successi li ha però avuti al volante della Red Bull, con la quale ha vinto ben quattro titoli consecutivi, dal 2010 al 2013. Vettel è inoltre riuscito a far breccia anche nei cuori dei tifosi della scuderia di Maranello, sebbene non sia riuscito a eguagliare i risultati ottenuti con la Red Bull.