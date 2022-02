Accordo fino al 2025 tra il Team McLaren e il pilota Lando Norris per il campionato di F1

globalist

23 Febbraio 2022 - 13.53

Con un’esperienza partita quando era ancora adolescente, nel fiore dei suoi 17 anni, Lando Norris si accasava in McLaren nel 2017 e oggi rinnova fino al 2025, ambendo alla conquista del titolo mondiale nei prossimi anni.

Il ventiduenne pilota, proveniente dalla cittadina inglese di Bristol, prolunga così la sua permanenza nel team tra i più blasonati della F1 per un altro quadriennio, dopo che al GP di Montecarlo 2021, la stessa McLaren aveva anticipato di aver esercitato l’opzione sul contratto con Lando.

Partito come molti dalla palestra delle gare di kart, che si ritiene la migliore esperienza formativa per un pilota di F1, Norris ha dichiarato di puntare alla conquista di un Mondiale in McLaren, ma tiene una porta aperta per un eventuale sbarco in Ferrari, dove già ha l’affetto dei tifosi di Maranello, che come sempre rimane l’obiettivo di ogni pilota di F1.

Pur consapevole dello sviluppo ancora non ottimale della macchina del suo team per il campionato 2022, il giovane pilota ritiene di avere la possibilità di partecipare alla lotta per il primo posto nei prossimi anni. Nonostante ciò, i siti di scommesse sportive puntano molto sul nuovo pilota McLaren come si può notare anche sul sito www.bonusfinder.it.

Al momento, i risultati preliminari fanno ben sperare Norris che, pur ignorando sviluppi e progressi delle altre squadre, ritiene di essere assolutamente competitivo con i ben più quotati team Mercedes e Red Bull, che pur dispongono di maggiori risorse finanziarie per il loro programma di miglioramento delle macchine e a sostegno delle squadre.

Adria ospita i primi test di Norris con il kart LN Racing.

Scelta italiana del Team McLaren F1 per le prove, disputate sul circuito di Adria in Veneto, dove verrà testato il kart LN Racing progettato dalla casa inglese e costruito da Tony Kart e Otk Brescia, con cui Norris ha condiviso gli esordi e i primi successi europei e mondiali tra il 2013 e il 2014.

McLaren e Lando Norris si incontrano nel 2017, quando grazie a una vittoria in un trofeo McLaren Autosport Brdc Young Driver, al ragazzino di Bristol viene data l’opportunità di provare una MCL32 su un circuito ungherese, con ottimi risultati.

Un po’ di gavetta prima di passare a titolare nel 2019, facendo prima il collaudatore e pilota di riserva nei campionati 2017/2018.

Nel 2019, campionato di esordio, si classifica 11mo, nel 2020 nono, con il primo podio e sesto nel campionato scorso con la prima pole e quattro podi a sottolinearne il miglioramento.

La soddisfazione del Team Principal

Andreas Seidl si dichiara soddisfatto del lavoro di Norris: “… convinti e fiduciosi del suo talento siamo lieti di aver prolungato il nostro rapporto con Lando, confortati dalla grande crescita professionale e dai notevoli miglioramenti di questi ultimi quattro anni in cui ha contribuito anche a far progredire tutta la squadra. Contiamo sulle sue grandi qualità per portare avanti il nostro progetto di conquista del Campionato Mondiale di F1, quale uomo chiave per la stabilità del gruppo e per il successo del progetto. Norris è uno dei migliori piloti al mondo ed è elemento di punta del Team, capace di apportare solidità e continuità di rendimento, da cui scaturisca i risultati che la McLaren auspica”.

La felicità di Lando Norris è tutta nelle sue parole, in cui afferma di sentirsi a casa in McLaren, di amare i propri compagni di squadra e di viaggio con cui è molto cresciuto in questi ultimi anni, con particolare riferimento al campionato 2021, ricco di successi e di soddisfazioni, propedeutico a un futuro quadriennio in cui migliorare la macchina e raggiungere traguardi più ambiziosi.