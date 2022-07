Shock in Argentina: Passarella malato di parkinson e alzheimer

globalist

27 Luglio 2022 - 17.16

È recente la notizia che vede Daniel Passarella essere stato colpito da una malattia neurodegenerativa. Passarella è stato un grande campione apprezzato anche in Italia, che purtroppo adesso è entrato in una condizione assai difficile, secondo la medicina purtroppo irreversibile.

«Sempre al tuo fianco. Forza Caudillo» sono le parole pubblicate sul suo profilo Twitter per mano della Fiorentina, con cui l’argentino giocò nel ruolo di difensore. A detta del quotidiano argentino Olé l’ex capitano della Nazionale Argentina, campione del Mondo nel ’78, avrebbe scoperto di essere affetto sia dal morbo di Parkinson che da quello di Alzheimer.

Una difficile condizione che lo ha portato, all’età di 69 anni, a non riuscire più ad avere coscienza della sua collocazione spaziotemporale. «Non è più il Passarella che conoscevamo. Adesso è un altro Daniel» commenta un suo amico sempre a Olé.

Passarella purtroppo sta subendo un deterioramento cognitivo che lo accomuna con quanto già vissuto dal padre. A detta dei suoi amici esce raramente di casa ed esclusivamente per delle gite con la sua Mercedes nel quartiere della sua casa a Lomas de San Isidro, ma necessitando di una continua assistenza, in quanto può perdere cognizione di dove si trovi da un momento all’altro. Altra occasione per uscire sono le visite a Chacabuco, dove da qualche anno vive con suo figlio Lucas. Ex astro del River Plate, che ha allenato fino al 2007, in Italia Passarella ha giocato indossando per quattro anni la maglia della Fiorentina e per due stagioni quella dell’Inter.