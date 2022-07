Juventus, Pogba si presenta di nuovo: "Ho scelto con il cuore, Allegri è la persona giusta"

globalist

12 Luglio 2022 - 15.45

Paul Pogba è tornato alla Juventus, felice di riabbracciare Massimiliano Allegri. Il centrocampista francese si è presentato in conferenza stampa, raccontando anche le fasi della trattativa che lo hanno riportato a Torino. “Abbiamo vissuto tanti anni belli insieme, adesso era il momento giusto per tornare e lui è la persona giusta – aggiunge il centrocampista francese in conferenza stampa – ma non sono pentito delle scelte che ho fatto in passato: sono comunque contento degli anni a Manchester anche se magari non sono andati come avrei voluto. Ma ho imparato tanto e sono diventato un uomo”.

“C’erano altre squadre di me, il mio cuore ha scelto al posto mio: stavo bene qui e sto bene adesso, voglio fare meglio rispetto alla prima volta. Sono un uomo e sono un papà, dopo l’allenamento gioco con i bambini e mi riposo – scherza il centrocampista – ma ho sempre gli stessi obiettivi: torno con una famiglia, ma sono sempre lo stesso Pogba e ho grande fame di vincere”.