Lionel Messi compie 35 anni, Al Khelaifi: "Quest'anno vedrete il miglior Messi"

24 Giugno 2022 - 16.23 Globalsport

Lionel Messi compie oggi 35 anni e festeggia il primo compleanno da giocatore del Paris Saint Germain. Il sette volte pallone d’oro di Rosario non ha certamente brillato nella sua prima stagione con il club francese, ma Nasser Al-Khelaifi è convinto: dal prossimo anno le cose cambieranno.

Infatti, in un’intervista realizzata da “La Gazzetta dello Sport“, il presidente del Psg ha rilasciato le seguenti dichiarazioni riguardanti “la Pulce”: “Messi ha deluso? Non si discute uno con sette Palloni d’oro. Messi ha scritto la storia. Non è stata la sua miglior stagione, ma dopo più di vent’anni a Barcellona ha scoperto un nuovo Paese, una nuova città, un nuovo campionato, una nuova squadra, una nuova cultura. E lo stesso la sua famiglia.

Si è pure ammalato di Covid – ha aggiunto Al Khelaifi – Non è stato facile. La prossima stagione vedremo il miglior Messi di sempre. E dopo il primo anno, finanziariamente è già un affare. Lo stesso sarà per Mbappé”.