Juve, Pogba è la priorità di mercato

globalist

30 Maggio 2022 - 19.38

Preroll

Paul Pogba può essere il colpo a centrocampo della Juve: il ritorno del francese rappresenta la priorità di mercato per la Juve. Il centrocampista transalpino, arriverebbe a parametro zero, dopo la scadenza del contratto con il Manchester Utd.

OutStream Desktop

Top right Mobile

Quello di Pogba potrebbe non essere l’unico colpo in entrata per rinforzare il centrocampo: tutto dipenderà dalle cessioni che dovranno essere operate per riequilibrare la situazione a livello di monte ingaggi e dalle valutazioni tecniche che Allegri dovrà fare sui giovani di rientro dai prestiti come Fagioli e Rovella, che potrebbero seguire un percorso di crescita analogo a quello di Miretti o essere ceduti per fare cassa.

Middle placement Mobile

I bianconeri devono risolvere anche il nodo Ramsey, al quale potrebbe essere offerta una buonuscita per rescindere anticipatamente.