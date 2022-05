Partite di oggi: su Canale 5 Villareal-Liverpool, alle 21

globalist

3 Maggio 2022 - 09.51

Le partite di oggi, martedì 3 maggio: una giornata scarica sul fronte calcistico. Tra le partite oggi si segnala alle 21:00 Villareal – Liverpool ritorno della semifinale con la squadra inglese che ha un piede già in finale considerando la vittoria all’andata per 2 a 0. Ricordiamo che è stata abolita la regola del gol in trasferta che vale doppio in caso di parità.

Dove commentare le partite di oggi: su Canale 5 post partita condotto da Alberto Brandi con Alessio Tacchinardi, Stefano Sorrentino, Sandro Sabatini, e Graziano Cesari; su Mediaset Infinity pre-partita con Benedetta Radaelli e Mino Taveri. Su Sky pre e post partita con Champions League Showcon Anna Billò, Fabio Capello, Alessandro Costacurta, Paolo Condò, Paolo Di Canio e Alessandro Del Piero (in collegamento).

Partite di oggi: orari.

20:00

Bournemouth – Nottingham Forest, Championship DAZN

21:00

Villareal – Liverpool (and. 0-2)

Canale 5 e Mediaset Infinity tel. Massimo Callegari e Roberto Cravero

Sky Sport Uno, Football, 4K, Now tel. Federico Zancan con Paolo Di Canio in Tech Room

00:15

Cuiaba – Racing (Copa Sudamericana) DAZN

2:30

America Mg – Atletico MG (Libertadores) DAZN