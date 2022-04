Partite di oggi: gli orari di Coppa Italia, Premier League, Liga e Campionato Primavera

globalist

19 Aprile 2022 - 14.39

Le partite di oggi, martedì 19 aprile 2022, tra Coppa Italia, Premier League, Liga e Campionato Primavera. Tra le partite oggi spicca sicuramente il derby di Milano Inter-Milan su Canale 5 alle 21:00 ritorno della semifinale di Coppa Italia. All’andata il risultato è stato di 0-0, ricordiamo che in Coppa Italia è ancora in vigore la regola che il gol in trasferta “vale doppio”, quindi in caso di pareggio passa il Milan e non si va ai supplementari. La regola, come in Europa, sarà abolita dalla prossima stagione.

Dove commentare le partite di oggi? In occasione della partita tra Inter – Milan, dalle 20:00 pre-partita in streaming su sportmediaset.it e Mediaset Infinity. Su Canale 5 nel post partita studio con Monica Bertini, Mino Taveri, Christian Panucci, Riccardo Ferri e Graziano Cesari.

Le partite di oggi: orari

9:05

Western United – Mcarthur, DAZN

14:00

Inter – Lecce, Primavera Sportitalia

17:00

Bologna – Torino, Primavera Sportitalia

19:00

Maiorca – Alaves DAZN

21:00

Inter – Milan Canale 5 streaming gratis sportmediaset.it Mediaset Infinity; tel. Riccardo Trevisani e Roberto Cravero

Liverpool – Manchester Utd Sky Sport Uno/Football

21:00

Betis – Elche DAZN

21:30

Villareal – Valencia DAZN