Zenit fuori dalla Champions League e la Uefa annulla la presenza di tutti i club russi

2 Maggio 2022 - 19.12

Le squadre di club russe sono state escluse dalla Champions League per la stagione 2022-2023 e la nazionale femminile russa da Euro-2022. Lo ha annunciato la Uefa. Il posto della nazionale femminile russa verrà preso dal Portogallo.

Secondo l’elenco aggiornato delle iscrizioni assegnate dalla Uefa, il posto del vincitore del campionato russo Zenit San Pietroburgo nella prossima fase a gironi di Champions League andrà invece al campione di Scozia.

La Uefa ha affermato che il suo comitato esecutivo ha preso le ultime decisioni per “garantire il loro regolare svolgimento in un ambiente sicuro e protetto per tutti gli interessati”.

Anche le offerte della Russia per ospitare gli Europei maschili nel 2028 o nel 2032 – entrambe lanciate dall’inizio della guerra – sono state annullate, dalla Uefa che le ha ritenute non ammissibili.





Le decisioni della Uefa

La Uefa ha preso una decisione definitiva dopo la sospensione di tutte le squadre di calcio russe, nazionali e club, dalle proprie competizioni. Per assicurare lo svolgimento in sicurezza delle proprie competizioni, l’associazione calcistica europea ha confermato l’esclusione di tutte le rappresentative russe. Non solo, le offerte della federazione russa di ospitare una edizione dell’Europeo tra il 2028 e il 2032 sono state dichiarate ineleggibili.

Queste le decisioni della Uefa per quanto riguarda le nazionali russe di calcio:

La Russia non prenderà parte al Gruppo 2 della Lega B della Nations League 2022/23 e di conseguenza verrà automaticamente classificata al quarto posto, con tanto di retrocessione in Lega C con il 16° e ultimo posto.

La nazionale femminile della Russia è stata esclusa dalla fase finale di Euro 2022 che si terrà in Inghilterra tra il 6 e il 31 luglio. Al suo posto il Portogallo, formazione eliminata dalla selezione russa ai playoff.

Per quanto riguarda la qualificazione al Mondiale femminile del 2023, tutte le partite della Russia verranno considerate nulle. Il Gruppo E continuerà con cinque squadre.

La Russia Under 21 non prenderà parte alle gare di qualificazione all’Europeo e tutte le partite disputate finora verranno considerate nulle.

Anche i club russi saranno soggetti alle decisioni prese da parte della Uefa: