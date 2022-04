Le partite di oggi: gli orari di Coppa Italia, Premier League, Liga e Campionato Primavera

globalist

20 Aprile 2022 - 14.47

Le partite di oggi, giovedì 20 aprile 2022, tra Coppa Italia, Premier League, Liga e Campionato Primavera. Tra le partite oggi in tv e streaming da non perdere il ritorno della semifinale di Coppa Italia Juventus – Fiorentina. Si riparte dalla vittoria per 1 a 0 della Juventus a Firenze ricordiamo che in Coppa Italia è ancora in vigore la regola che il gol in trasferta “vale doppio” quindi la Juventus passa anche con un pareggio per 0-0. Tra le partite oggi anche una super sfida in Premier League come Chelsea – Arsenal.

Dove commentare le partite di oggi? In occasione della partita tra Juventus e Fiorentina, dalle 20:00 pre-partita in streaming su sportmediaset.it e Mediaset Infinity. Su Canale 5 nel post partita studio con Monica Bertini, Mino Taveri, Stefano Sorrentino, Alessio Tacchinardi e Mauro Bergonzi.

Le partite di oggi: gli orari

12:00

Pescara – Milan, Primavera Sportitalia

14:00

Fiorentina – Spal, Primavera Sportitalia

Sampdoria – Sassuolo, Primavera Sportitalia

16:00

Roma – Napoli, Primavera Sportitalia

Atalanta – Genoa, Primavera Solocalcio

17:00

Italia – Polonia, qualificazioni europei U.17 Rai Sport+HD in differita

18:45

Udinese – Salernitana, DAZN (recupero) tel. Dario Mastroianni e Massimo Donati

19:00

Monaco – Nizza, Sky Sport Football

Atletico Madrid – Granada, DAZN

20:00

Celta – Getafe, DAZN

20:45

Chelsea – Arsenal, Sky Sport Calcio

21:00

Juventus – Fiorentina, Canale 5 e sportmediaset.it tel. Massimo Callegari e Massimo Paganin

21:00

Manchester City – Brighton, Sky Sport Football

Angers – PSG Sky Sport 251

21:30

Osasuna – Real Madrid, DAZN