Le partite di oggi, gli orari di sabato 16 aprile 2022: Juventus-Bologna e Lazio-Torino

16 Aprile 2022 - 10.53

Le partite di oggi, sabato 16 aprile: tra le partite oggi in campo la Juventus con il Bologna alle 18.30 e Lazio – Torino alle 20.45. Tra le partite oggi in campo anche in Spagna, Inghilterra, Germania e Francia con gli anticipi delle giornate.

Dove commentare le partite di oggi? Su DAZN Square alle 14:00 con Russo, Tiribocchi e Floccari; alle 20:45 con Marco Cattaneo, Parolo e Barzagli e alle 22:45 al Sunday Night Square si unisce anche Carotenuto. Su Sky Studio La Casa dello Sport con Giorgia Cenni, Stefano De Grandis, Giancarlo Marocchi e Matteo Marani; nel pre e post partita delle 20:45 Sky Calcio Club con Fabio Caressa, Beppe Bergomi, Luca Marchegiani, Marco Bucciantini, Paolo Di Canio e Melissa Satta.

9:05

Western United – Perth Glory DAZN

10:30

Lecce – Juventus, Primavera, Sportitalia

Napoli – Cagliari, Primavera, Solocalcio

12:30

Cagliari – Sassuolo

DAZN tel. Santi – Donati

Sky Sport Calcio/251/NOW tel. Polizzi – Minotti

Genoa – Inter, Primavera Sportitalia

Pescara – Atalanta, Primavera Solocalcio

13:30

Tottenham – Brighton Sky Sport Football

14:00

Elche – Maiorca DAZN

14:30

Zona Gol Serie A DAZN

Sampdoria – Salernitana tel. Zanon – Pasqual

Udinese – Empoli tel. Calogero – Schwoch

14:30

Serie C su Eleven Sports: Trento – Juventus U.23 (anche Sky Sport 252), Piacenza – Feralpisalò (anche Sky Sport 253), Giana Erminio – Triestina (anche Sky Sport 254), Legnago – Albinoleffe, Pro Vercelli – Fiorenzuola, Pro Patria – Mantova, Sudtirol – Padova (anche Rai Sport+HD), Renate – Pergolettese, Virtus Verona – Pro Sesto, Lecco – Seregno.

Torino – Fiorentina, Primavera Sportitalia

15:00

Empoli – Bologna Primavera Solocalcio

Spal – Roma Primavera Solocalcio

15:30

Borussia Dortmund – Wolfsburg Sky Sport Action

16:00

Manchester Utd – Norwich Sky Sport Footaball

16:15

Alaves – Rayo Vallecano DAZN

16:30

Fiorentina – Venezia DAZN tel. Giustiniani – Budel

Manchester City – Liverpool (FA Cup) DAZN

Milan – Sampdoria, Primavera Sportitalia

17:00

Sassuolo – Verona, Primavera Solocalcio

17:30

Serie C su Eleven Sports: Taranto – Bari (anche Sky Sport 252), Catanzaro – Campobasso (anche Sky Sport Calcio), Virtus Francavilla – Foggia (anche Sky Sport 254), Potenza – Juve Stabia, Latina – Monopoli, Fidelis Andria – Monterosi, Messina – Turris, Avellino – Vibonese

18:30

Juventus – Bologna DAZN tel. Buscaglia – Marcolin; dallo stadio Zille con Matri

Valencia – Osasuna DAZN

Borussia M. – Colona Sky Sport Football

20:45

Lazio – Torino

DAZN tel. Mastroianni – Gobbi

Sky Sport Calcio/4K/251/NOW tel. Gentile – Orsi

21:00

Getafe – Villareal DAZN

Lille – Lens Sky Sport Football

00:00

Corinthians – Avai Sportitalia

1:10

New York Red Bulls – Dallas DAZN

Toronto – Philadelphia DAZN

2:10

Minnesota United – Colorado Rapids DAZN

Seattle Sounders – Inter Miami DAZN