Le partite di oggi: gli orari e dove guardarle

21 Aprile 2022 - 11.51

Le partite di oggi, giovedì 21 aprile: giornata interlocutoria per gli amanti del calcio, forse anche i più tifosi possono concedersi una pausa. Per chi proprio non può farne a meno non mancano le partite oggi in tv e in streaming su One Football è in scena la Champions League Asiatica.

Tra le partite oggi anche tanta Liga con Real Sociedad – Barcellona su DAZN che chiude la giornata sportiva. In campo anche Burnley – Southampton alle 20:45 su Sky.

Le partite di oggi: orari

11:00

Verona – Cagliari, Primavera Sportitalia

19:00

Espanyol – Rayo Vallecano, DAZN

Levante – Siviglia, DAZN

20:00

Cadice – Athletic Bilbao, DAZN

20:45

Burnley – Southampton, Sky Sport Football

21:30

Real Sociedad – Barcellona, DAZN