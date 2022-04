Inter-Milan, Pioli: "Il risultato del derby non influirà sul campionato"

globalist

18 Aprile 2022 - 10.19

Domani il derby di ritorno in Coppa Italia, dopo lo 0-0 dell’andata. Le due milanesi stanno duellando a distanza per lo scudetto ma, secondo Stefano Pioli, l’esito della stracittadina “non influirà” sul prosieguo del campionato. “Sappiamo benissimo quale dovrà essere il nostro percorso a prescindere dal risultato di domani, che è importante – afferma il tecnico del Milan in conferenza stampa -. Faremo il massimo per andare in finale ma il campionato è un altro percorso. Dobbiamo pensare di vincere tutte le partite”.

Parlando dei singoli, Pioli spiega che “Calabria e Romagnoli vedremo oggi, spero di recuperarli. Gabbia è uscito un po’ affaticato ma per domani sera penso possa recuperare bene. Rebic? La mentalità giusta è che ogni giocatore si debba sentire il possibile giocatore decisivo del campionato. Dobbiamo giocare pensando che ogni pallone che tocchiamo è quello decisivo: Ante sta bene ed è decisivo, può esserlo come altri”.

E ancora: “Inter punto di riferimento? No, lo siamo noi stessi, dobbiamo fare il possibile per superare la stagione scorsa e arrivare in finale di Coppa Italia lo sarebbe. La gara di domani sera ancora più stimolante ed eccitante, quello che conta è superare noi stessi”.