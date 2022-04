Le squadre sportive più preziose del mondo 2022

globalist

7 Aprile 2022 - 23.00

Al giorno d’oggi gli eventi sportivi sono un vero e proprio business che riesco a spostare quantità di denaro incredibili ed inimmaginabili.

Le varie squadre riescono a valere centinaia e centinaia di milioni di dollari e ciò è dovuto sia ai risultati ottenuti sul campo, sia al riscontro mediatico e ai vari contratti con gli sponsor.

Come per i 10 atleti più ricchi al mondo per ingaggi e sponsor, anche per quanto riguarda le società sportive la classifica non è così scontata e al primo posto non troveremo una società calcistica europea ne tanto meno una delle squadre simbolo del basket NBA.

Al primo posto, infatti troviamo una società di baseball, uno sport che in Italia e in Europa non ha molta visibilità o risonanza mediatica, ma oltre oceano, negli USA è uno degli sport di punta.

Gli Atlanta Braves, squadra di baseball dell’omonima città, è infatti la società sportiva più ricca del mondo nel 2022 e questo è reso possibile grazie al supporto della società statunitense Liberty Media, che conta 17,2 miliardi di dollari di fatturati annui e che finanzia anche la massima categoria automobilistica, la F1.

Per quanto riguarda le 10 società più ricche al mondo, nonostante si pensi sempre al calcio come lo sport dove girano più soldi, sono presenti solamente due squadre, le due di Manchester, rispettivamente il Manchester United all’ottavo posto grazie alla Glazer Family e al decimo posto il Manchester City, gestita dalla società City Football Group, che sostiene anche la squadra di calcio di New York.

In realtà, in piccola parte il calcio è presente anche in seconda e terza posizione, rimanendo sempre in Premier League, con Arsenal e Liverpool. Fenway Sports Group, è la terza società sportiva più ricca al mondo e oltre che il Liverpool, supporta economicamente anche altri due colossi, come: la squadra di baseball Boston Red Sox e la squadra di football americano Pittsburgh Penguins.

Per quanto riguarda il terzo posto, invece è presente l’Arsenal, gestito dalla società Kroenke Sports & Entertainment, che come si può dedurre dal nome punta tutto sullo sport e sull’intrattenimento e supporta anche l’hockey (Colorado Avalanche), il football americano (Los Angeles Rams)e il basket NBA (Denver Nuggets).

Questa classifica è stata stilata direttamente da Forbes, uno dei principali giornali di rilevanza mondiale per quanto riguarda l’economia e la finanza.

Come per i singoli atleti sono molto influenti anche gli accordi che i vari proprietari e le varie società riescono a siglare con gli sponsor, che sono disposti a dare cifre astronomiche pur di farsi pubblicità sulla divisa o sui cartelloni dello stadio della squadra.

Però la principale ricchezza che porta le società ad essere le più ricche dell’intero pianeta è l’attività svolta dalla proprietà, per esempio gli Atlanta Braves, riescono ad essere al primo posto, grazie ai soldi che la proprietà, Liberty Media, mette a disposizione. La società di mass media statunitense, gestisce dal 2016 anche la Formula 1 e fattura addirittura 17,2 miliardi di dollari annui.

Come loro, tante altre società fanno affidamento sul fatturato dell’attività principale del loro proprietario.