Inter, Inzaghi indica la via: "Segniamo subito un gol, poi ce la giochiamo"

7 Marzo 2022 - 15.05 Globalsport

Simone Inzaghi ha parlato in conferenza stampa, alla vigilia della sfida contro il Liverpool ad Anfield Road. I nerazzurri dovranno ribaltare lo 0-2 dell’andata, un finale che secondo l’allenatore dell’Inter non ha rispecchiato i valori visti in campo.

“Il risultato dell’andata è stato troppo penalizzante per quanto visto in campo. Affronteremo una partita difficilissma contro una delle squadre più forti d’Europa ma ce la giocheremo con fiducia, con tantissime motivazioni. Partiamo da uno svantaggio, per noi sarebbe importante per noi trovare un gol nel primo tempo” aggiunge Inzaghi in conferenza stampa.

“Abbiamo lavorato tre giorni, i ragazzi sono concentrati e sanno che incontreranno la squadra più forte d’Europa assieme a Bayern Monaco e Manchester City. È stato bellissimo giocare la gara d’andata e domani sarà ancora più difficile rispetto alla partita di San Siro, troveremo uno stadio caldo”.

