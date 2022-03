Liverpool, Klopp avvisa i suoi: "L'Inter non viene in vacanza, può rimontare lo 0-2"

Redazione

L’Inter deve provare a ribaltare lo 0-2 dell’andata contro il Liverpool, un’impresa di portata storica per la squadra di Inzaghi, vista la caratura dell’avversario. Alla vigilia del match di Anfield, l’allenatore dei Reds Jurgen Klopp ha parlato in conferenza stampa, avvisando i suoi dei pericoli della partita.

“Non possiamo fare l’errore di pensare che siamo già qualificati. Numerose squadre in passato hanno rimontato uno 0-2. L’andata è stata molto difficile, l’Inter ha tanta qualità e arriva da una vittoria per 5-0. Non verranno qui in vacanza, ci affronteranno per vincere, ma noi faremo lo stesso”.

Join Jürgen Klopp and Fabinho LIVE for their pre-match press conference ahead of #LIVINT tomorrow night! https://t.co/ONts8ph7j0 — Liverpool FC (@LFC) March 7, 2022

“Se a metà pensi di aver già finito il percorso, allora sei sulla strada sbagliata. Il risultato dell’andata è stato nettamente migliore di quanto mi aspettassi, ma ci aspetta una partita molto difficile – continua l’allenatore tedesco – Situazione infortuni? Ieri si sono allenati tutti, Firmino sta bene, ma bisogna vedere, è stato fuori molto tempo. Matip è rimasto out solo 3-4 giorni, quindi ci sarà”.