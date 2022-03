Ucraina, Shevchenko: "Dobbiamo fermare questa strage di innocenti. Ringrazio Firenze e gli italiani per gli aiuti"

Redazione

12 Marzo 2022

Andriy Shevchenko è intervenuto con un videomessaggio durante la manifestazione per la pace di Firenze ‘Cities stand with Ukraine’ organizzata da Eurocities. L’ex attaccante ucraino chiede di sostenere a gran voce la pace: “Sono felice di far parte di questa iniziativa e di stare con voi, insieme a tante piazze in Europa che oggi si ritrovano per la pace. Nella citta’ di Kiev, che è gemellata con la piazza di Firenze, la gente combatte per la pace e per dare un futuro al paese. Chiedo a tutti di non smettere di far sentire la loro voce“.

Sheva ha ringraziato gli italiani per la loro mobilitazione: “Dobbiamo fermare la guerra, fermare questa strage di innocenti. Ringrazio tutti gli italiani per gli aiuti che stanno mandando in Ucraina. Non potrò mai dimenticare quello che l’Italia sta facendo per il mio popolo”.