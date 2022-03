Pechino 2022, due medaglie d'argento per gli azzurri: Bertagnolli e De Silvestro salgono sul podio

Redazione

10 Marzo 2022 - 09.49

Due argenti per l’Italia alle paralimpiadi invernali di Pechino. Nella sesta giornata dei Giochi la prima medaglia in ordine di tempo porta la firma, ancora una volta, di Giacomo Bertagnolli e della sua guida Andrea Ravelli, che oggi, sulle nevi di Yanquinn, hanno conquistato l’argento nello slalom gigante di categoria Vision Impaired. Un’altro argento per gli azzurri è arrivato da René De Silvestro secondo nello slalom gigante di categoria sitting, l’azzurro chiude col crono di 1’57«5 in ritardo di 3”30 dal danese Jesper Pedersen. Bronzo per il cinese Zilu Liang, 2’00”92.

Bertagnolli e Ravelli, primi al termine della prima manche, col crono di 55”91, i due azzurri hanno terminato la seconda run in seconda posizione col tempo totale di 1’51”02 il tempo totale, con un ritardo di 1”68 dai vincitori della gara, gli austriaci Johannes Aigner e Matteo Fleischmann, 1’49”34, autori di una prestazione straordinaria. In terza posizione si sono piazzati gli slovacchi Miroslav Haraus e Maros Hudik, 1’54”92.