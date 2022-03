La Roma non farà ricorso per la squalifica di Mourinho: out contro l'Atalanta

Redazione

2 Marzo 2022

Mourinho sconterà anche la seconda giornata di squalifica, saltando la partita contro l’Atalanta del 5 marzo.

La Roma avrebbe avuto tempo fino a domani per presentare ricorso in merito alla squalifica dell’allenatore portoghese, insieme a quella di Tiago Pinto e Nuno Santos, ma la società giallorossa ha preferito non muoversi in questa direzione.

Pur rimanendo non soddisfatta della decisione del Giudice Sportivo, la Roma ha deciso di tendere una mano alle istituzioni – riporta l’Ansa – rinunciando al ricorso e allo scontro con Figc e Aia. La società, però, tiene a sottolineare come alcune frasi emerse e rivolte a Pairetto (“ti manda la Juventus”) che sarebbero state pronunciate da Mourinho e Pinto siano prive di fondamento.