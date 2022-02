Russia, il presidente della federcalcio francese: "La nazionale va esclusa dai mondiali in Qatar"

Redazione

Il presidente della Federcalcio francese Noel Le Graet è stato il primo a chiedere l’espulsione della Russia dal Mondiale in Qatar. Tra le altre cose, Polonia, Svezia e Repubblica Ceca si sono rifiutate di incontrare la nazionale di calcio russa negli spareggi nel mese di marzo.

Il dirigente francese è deciso nella sua posizione: “Questo è il mio primo impulso – ha detto Le Graet al quotidiano Le Parisien – il mondo dello sport, e del calcio in particolare, non può rimanere neutrale. Di certo non mi opporrò all’esclusione della Russia”. La Fifa, organismo mondiale del calcio, deve prendere la decisione e il presidente federale Le Graet, 80 anni, è nel Consiglio della Federazione Internazionale.