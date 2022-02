Ucraina, Malinovskyi in favore della Ong che aiuta i soldati di Kiev

Redazione

25 Febbraio 2022

Il centrocampista dell’Atalanta Ruslan Malinovsky e la moglie Roksana sono in ansia per ciò che sta succedendo nel loro Paese. Il giocatore, accanto alle immagini del disastro causato dai bombardamenti nel quartiere Poznyaki, sulla riva sinistra del Dnepr, e della statua della Madre Patria di Kiev, ha linkato gli estremi bancari per le donazioni a favore di ‘Come back alive’, organizzazione non governativa attiva dal 2014 a sostegno dei militari ucraini impegnati nel Donbass, sotto controllo russo. Il giocatore, dopo la doppietta in Europa League contro l’Olympiacos, aveva esultato mostrando la maglia con la scritta ‘No war in Ukraine’.

Позняки. 25.02.2022 pic.twitter.com/vCiyQrpGBE — Ruslan Malinovskyi (@malinovskyi18) February 25, 2022 Quartiere di Poznyaki

Roksana ha esposto la bandiera ucraina nel suo negozio in centro a Bergamo, l’Atelier Mali, con il cartello ‘Stop war in Ukraina’. Poi la scritta ‘pregate per il mio Paese’ nelle stories di Instagram. Quindi l’appello alla Nato di chiudere lo spazio aereo, immagini di bambini di Dinpro, e i riferimenti bancari per il crowfunding pro SaveLIFE.