24 Febbraio 2022 - 20.56 Globalsport

Qualificazione agevole per la squadra di Gasperini, che dopo il 2 a 1 dell’andata batte l’Olympiakos in trasferta per 3 a 0 e vola agli ottavi. Protagonista l’ucraino Malinovskyi, che ha dedicato i gol alla gente ucraina, piegata dalla guerra scoppiata questa notte.

Di Maehle il gol del vantaggio nel primo tempo, in tre minuti – tra il 66′ e il 69′ – la doppietta di Malinovskyi che ha chiuso partita e qualificazione