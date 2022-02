La Juve pareggia col Villarreal: perla di Vlahovic, poi Parejo fa 1-1

Redazione

Passano circa 55 secondi dal fischio d’inizio, prima palla toccata in carriera in Champions e gol: Dusan Vlahovic controlla di petto un lancio lungo di Danilo poco dentro i sedici metri avversari, incrocia col destro sul secondo palo, portando in vantaggio la Juve. Una perla del serbo che consente alla Juve di esasperare il proprio piano partita. Baricentro arretrato, 5-4-1 in fase di non possesso e ripartenze di forza.

Linee strette e grande attenzione sulle fasce per gli uomini di Allegri, dove gli spagnoli cercano di attaccare con veemenza. Pedraza e Alberto a sinistra creano pericoli, a destra Chukwueze è spesso incontenibile con le sue accelerazioni palla al piede. Il tecnico toscano mette Cuadrado basso a destra e De Sciglio a sinistra, proprio per contenere le sfuriate del Villarreal. In zona centrale, complici le assenze, la difesa viene costruita con de Ligt in mezzo e Danilo e Alex Sandro ai suoi fianchi.

Al 13′ la grande occasione di Lo Celso, che colpisce l’incrocio dei pali dopo un buco difensivo di Danilo. La Juve si difende coi denti, e quando c’è da ripartire lo fa con velocità, sfruttando, tra le varie soluzioni, i tagli di Morata da sinistra verso il centro e il lancio lungo per Vlahovic, pericolo numero uno per il ‘Sottomarino giallo’. Nella ripresa la Juve inizia pressando alto: Morata ha una buona occasione da pochi passi, ma di prima spara al lato. Poi sale in cattedra la squadra spagnola: il Villarreal aumenta i giri e trova il pari con Parejo, che taglia alle spalle di Rabiot, distratto, riceve un lancio di Capoue, e di prima intenzione mette in rete completamente solo nei sedici metri della Juve. Finisce 1-1, discorso qualificazione apertissimo.