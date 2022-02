Nevio Scala consiglia Putin: "Faccia vincere la diplomazia, a Donetsk splendidi ricordi"

Redazione

22 Febbraio 2022

“Provo una delusione incredibile e una grande preoccupazione. E’ una situazione pesante e molto critica e non si sa come andrà a finire. Ho vissuto lì un anno e mezzo, mesi splendidi che rifarei. Questa invasione o incursione crea sicuramente tanti problemi a molta gente. Magari qualcuno sarà contento ma molti avranno da soffrire per una identità che stanno perdendo.

Un consiglio a Putin? Di accorciare quel tavolo di sei metri che tiene distanti dai dialoghi con le altre persone, basta una sega e non costa niente. Io credo comunque ancora nella pace, lo spero. Magari ci sarà questa invasione non bellicosa, può essere efficace per mettere a tacere alcune situazioni. Speriamo finisca presto e trovino un soluzione diplomatica che è sempre la più saggia”