Il maestro Timur Zangiev sarà sul palco della Scala al posto di Gergiev (anche lui è russo, ma condanna la guerra)

3 Marzo 2022 - 12.45

Il maestro Valery Gergiev sarà sostituito da Timur Zangiev, 27 anni, che dirigerà le prossime replica della “Dama di picche” in programma al Teatro alla Scala.

“Zangiev ha già diretto parte delle prove ottenendo un forte apprezzamento da parte dell’orchestra” recita un comunicato della sovrintendenza.

All’indomani dell’invasione russa, il sovrintendente Meyer e il sindaco Beppe Sala avevano invitato Gergiev “a pronunciarsi in favore della risoluzione pacifica delle controversie, in linea con il dettato della nostra Costituzione. Non avendo ricevuto risposta risulta inevitabile una diversa soluzione”.

Timur Zangiev, arriva dell’Ossezia Settentrionale-Alania, una repubblica della Federazione Russa che si trova nel Caucaso Settentrionale. Nonostante la giovane età, ha al suo attivo oltre trenta produzioni di opera e balletti ed è attualmente direttore del personale dell’accademico Stanislavsky e del teatro musicale di Mosca Nemirovich-Danchenko.

La Scala ha anche ribadito “la sua vicinanza ai cittadini ucraini vittime dell’aggressione e ai tanti cittadini russi che in questi giorni hanno coraggiosamente espresso la loro condanna della guerra. Il nostro teatro resterà sempre un luogo di confronto e di dibattito tra diverse tradizioni e culture”.

In un post su Facebook, il sindaco di Milano Giuseppe Sala ha ribadito le motivazioni dell’allontanamento di Gergiev: “Praticamente tutti grandi teatri d’opera con cui Gergiev stava collaborando (Carnegie Hall, Wiener, Monaco, Edimburgo , Rotterdam, Parigi, Amburgo, Baden Baden) hanno in questi giorni rinunciato alla sua presenza. Stiamo sbagliando tutti?”.