Berardi, chi è Francesca Fantuzzi, la fidanzata del giocatore che lo ha difeso dagli haters

Redazione

21 Febbraio 2022 - 21.43 Globalsport

Preroll

L’Inter perde in casa col Sassuolo, fallisce il sorpasso immediato al Milan, e gli haters si scatenano sui social, prendendo di mira Berardi che non ha segnato, ma ha giocato una gara sontuosa. Suo l’assist per il gol di Raspadori, sua una traversa colpita dal limite, oltre ad una serie di giocate di qualità.

OutStream Desktop

Top right Mobile

La fidanzata dell’attaccante della Nazionale ha postato una storia con tutti gli insulti ricevuti dal futuro marito: parole pesanti, e l’accusa di essere un simulatore. Francesca Fantuzzi sta insieme a Domenico dal 2012, nel 2020 hanno avuto un figlio, Nicolò, e di recente hanno annunciato le nozze. “Gioca e fai meno il pagliaccio”, si legge in uno dei commenti riportati da Francesca, che non ha cancellato gli account di provenienza. “Sei sempre a terra, simulatore di m…”, “Faccia di c…”, “Ti butti sempre a terra zingaro co…”, tanti gli insulti che hanno provato ad intossicare la serata del giocatore neroverde.

Middle placement Mobile

Francesca e Domenico sono una coppia da anni: la loro storia nasce nel 2012 quando lei decide di cercare Berardi sui social, dopo averlo notato in una partita della Primavera. La compagna di Mimmo è di Sassuolo, è anche lei classe 1994. Lavora come modella ed è una influencer molto seguita: vanta 23,4 mila followers.

Dynamic 1

Francesca ama il fitness e lo yoga. Si diletta in tante attività: danza, tennis, calcio e pallavolo. Durante la pandemia ha dato vita ad una raccolta fondi per l’ospedale di Sassuolo. Ora si attendono le nozze: non è stata comunicata ancora la data, ma per organizzare l’evento è stato scelto il famoso wedding planner Enzo Miccio.