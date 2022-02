Theo Hernandez rischia una denuncia per negligenza: il suo pitbull avrebbe ucciso un cane nei pressi della sua villa

Redazione

20 Febbraio 2022 - 17.28 Globalsport

Preroll

Theo Hernandez, il terzino del Milan, rischia una denuncia per negligenza nella custodia del suo pitbull, che si sarebbe dimostrato pericoloso, e libero di muoversi senza guinzaglio e museruola. La ricostruzione è de ‘La provincia di Como’, che racconta l’episodio avvenuto venerdì pomeriggio a Guanzate, nei pressi della villa dove il calciatore vive con la compagna, Zoe Cristofoli.

OutStream Desktop

Top right Mobile

Il cane di Theo approfitta del cancello aperto per far entrare un’auto, scappando in strada. In via Manzoni passeggiano signora Maria Luisa Annoni e il marito Federico Vezzoli, rispettivamente 74 e 80 anni, che sono in compagnia del loro pinscher di 7 anni. Il pitbull di Hernandez attacca il cane dei coniugi, Milo, che la donna prende in braccio per sottrarlo all’aggressione.

Middle placement Mobile

Maria Luisa tenta anche di lanciare il suo cane sul cofano di un ‘auto parcheggiata per salvarlo, ma il pitbull riesce a raggiungerlo e a morderlo mortalmente. La donna, trascinata a terra dal pitbull durante l’aggressione, sta cercando testimoni dell’accaduto, raccontato per ora solamente dalla nipote dei coniugi Patrizia Gini.