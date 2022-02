Caso Djokovic, Lopalco: "Posizione del serbo gravissima per l'esempio che rappresenta"

Redazione

19 Febbraio 2022 - 18.38

Sul caso di Novak Djokovic si è espresso, tra i tanti, anche Pier Luigi Lopalco, docente di Igiene all’Università del Salento. Il tennista serbo è un no-vax, e sta sollevando grandi polemiche.

Il tema è quello della probabilità che Djokovic, non in regola con i requisiti richiesti per l’ammissione a tornei di altri Paesi, venga ammesso a giocare gli Internazionali di Tennis di Roma: “Al di là del ragionamento in punta di diritto, per cui se la norma non prevede il Super Green pass negli sport all’aperto senza contatto anche per lui non c’è obbligo, bisogna fare una riflessione più ampia perché la posizione di Djokovic è gravissima, per il cattivo esempio che rappresenta. E comunque, se ci si accorge che una regola è sbagliata, si può cambiare”.