Lopalco: "I 78 mila contagiati non sono malati, molti con sintomi lievi"

29 Dicembre 2021

I numeri lievitano e i contagi Covid, causati dalla quarta ondata, salgono in Italia. La variante Omicron sta causando non pochi problemi in tutta la penisola, ma c’è una valutazione da fare.

Gli oltre 78mila casi registrati ieri “sono tamponi positivi e non malati. Un anno fa dovevamo allarmaci perché avremmo avuto migliaia di persone con una polmonite, ma oggi, grazie ai vaccini, la stragrande maggioranza di questi casi sono asintomatici o con forme lievi”.

Lo ha sottolineato l’epidemiologo Pier Luigi Lopalco, docente di igiene all’Università del Salento, facendo il punto sulla situazione Covid in Italia.

“Un messaggio che vorrei mandare ai non vaccinati è che non possono più cullarsi sul fatto che ci sono milioni di italiani immunizzati – ha avvertito Lopalco – Oggi vanno incontro ad un rischio altissimo di infettarsi e di avere conseguenze molto diverse da chi è immunizzato con tre dosi”.