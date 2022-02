Redazione

Gabriele Gravina entra a gamba tesa sulla situazione della Lega di A, insieme al consiglio della Figc, nomina il prof. Gennaro Terracciano come commissario ad acta, con il compito di adeguare lo statuto della Lega di A.

Terracciano entrerà in possesso delle proprie funzioni a partire dal 26 febbraio e non oltre il 15 marzo.

La Lega, quindi, avrà ancora 9 giorni a disposizione per adeguare autonomamente il proprio statuto.