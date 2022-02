Calcio, Lega Serie A: Luca Percassi eletto vice presidente

Redazione

Luca Percassi, amministratore delegato dell’Atalanta, figlio del patron Antonio, è stato eletto vicepresidente della Lega Serie A all’unanimità. La Lega ha annunciato la nomina con una nota ufficiale: “Nella riunione di questa mattina del Consiglio di Lega Luca Percassi è stato eletto Vice Presidente.

La nomina è avvenuta su proposta e votazione unanime dell’intero Consiglio, con astensione dello stesso Percassi“.

Lunedì la Serie A si riunirà per la prima volta per cercare un accordo per la nomina del nuovo presidente, dopo le dimissioni di Dal Pino.