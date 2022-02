Raspadori il miglior giocatore di gennaio

globalist

1 Febbraio 2022 - 15.44 Globalsport

Il migliore in Serie A a gennaio è stato Giacomo Raspadori, giovane attaccante del Sassuolo e della Nazionale, a cui è stato assegnato il premio EA SPORTS Player of The Month, in base ai risultati conseguiti considerando le giornate di campionato dalla 20 alla 23. La Card Player of The Month è quindi disponibile nella modalità Ultimate Team di Fifa22; la consegna del trofeo e della card avverrà prima di Sassuolo-Roma in programma domenica 13 febbraio 2022 alle ore 18. Le statistiche che hanno decretato la classifica, sono state fornite da Stats Perform, con l’ausilio dei dati di tracking registrati da Necto Sports.

I numeri di Raspadori sono di altissimo livello

Il numero 18 neroverde ha primeggiato grazie a dei numeri di grande spessore: 95,5% di efficienza tecnica, 93% di agilità e rapidità. Raspadori è ordinato tatticamente, dà il suo contributo nel velocizzare la manovra (quasi il 96% di aggressività offensiva), e fornisce un aiuto in interdizione (pressing al 90%). “Per il secondo mese consecutivo un classe 2000 vince l’EA SPORTS Player Of The Month, a dimostrazione di un campionato che accanto ai campioni affermati lancia grandi talenti – ha dichiarato l’ad della Lega Serie A Luigi De Siervo – Giacomo Raspadori è certamente tra le stelle più luminose del nuovo firmamento della Serie A. Unisce alle grandi doti tecniche come il fiuto per il gol e la rapidità, anche qualità umane importanti come l’umiltà, lo spirito di sacrificio e la determinazione. I tre gol realizzati A gennaio sono solo la conferma di un attaccante che è già un punto di riferimento per il presente e il futuro del Sassuolo e del calcio italiano”.