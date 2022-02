Robinho condannato per violenza sessuale. Mandato d'arresto internazionale per l'ex attaccante

Redazione

Condannato Robinho in via definitiva per violenza sessuale, la Procura di Milano ha inoltrato al Ministero della Giustizia la richiesta di estradizione e il mandato d’arresto internazionale per l’ex attaccante del Milan. Il brasiliano è stato condannato assieme ad un amico, il 19 gennaio a 9 anni di carcere per violenza sessuale di gruppo su una 23enne albanese, che subì abusi in un locale del capoluogo lombardo la notte del 22 gennaio 2013.

Gli atti a carico dell’ex giocatore e del suo amico, entrambi in Brasile, sono stati firmati dal pm Adriana Blasco. Sembra evidente, in ogni caso, che i due non saranno consegnati perché la Costituzione brasiliana non consente l’estradizione dei propri cittadini. I dettagli della vicenda saranno noti nei prossimi giorni.