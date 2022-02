Il Milan batte la Sampdoria ed è primo in classifica, decide Leao

Redazione

13 Febbraio 2022 - 14.38 Globalsport

Preroll

Al Milan è bastata una grande giocata di Leao, su assist di Maignan, per prendersi i tre punti contro una buona Sampdoria e tornare – dopo un anno – in vetta alla classifica davanti ai rivali cittadini. Dopo il pareggio di ieri sera tra Napoli e Inter, la situazione in classifica è più aperta che mai.

OutStream Desktop

Top right Mobile

In attesa che la squadra di Inzaghi recuperi la partita contro il Bologna, i rossoneri guidano con 55 punti, uno in più dei nerazzurri, con il Napoli terzo a 54.

Un campionato così aperto non si vedeva da anni.

Middle placement Mobile

“La settimana perfetta” – come l’ha definita Tonali al termine della partita, ha visto il Milan vincere il derby, eliminare la Lazio dalla Coppa Italia e riprendersi la testa della classifica dopo un anno esatto dall’ultima volta.