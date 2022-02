Redazione

10 Febbraio 2022

Il dolore avvertito al ginocchio negli ultimi test in pista hanno portato Sofia Goggia a decidere di non rischiare e di non partecipare al Super Gigante di domani.



Il quartetto azzurro al via del superG sarà composto da Federica Brignone, già argento in gigante anche tra le favorite al titolo; Marta Bassino, Elena Curtoni e Francesca Marsaglia.