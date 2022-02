Sampdoria, preso Giovinco: "Che gioia tornare in Italia"

redazione

Il grave infortunio di Manolo Gabbiadini ha spinto i dirigenti della Sampdoria ha individuare un sostituto nel giro di poche ore. Per questo Sebastian Giovinco sta sostenendo le visite mediche ed è pronto a firmare un contratto fino al termine della stagione, con un’opzione per il campionato successivo.

“Ho dato subito la mia disponibilità alla Sampdoria. Spero vada tutto bene per iniziare subito questa nuova avventura. Mi fa piacere ritrovare il campionato italiano, tanti giocatori che conosco e stimo come capitan Quagliarella, sono pronto per dare una mano alla squadra”, ha dichiarato alla Gazzetta dello Sport.