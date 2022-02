F1, Hamilton appare sui social e i tifosi impazziscono: "Sono tornato"

Redazione

6 Febbraio 2022

“I’ve been gone. Now I’m back!“, ovvero “Sono andato. Ora sono tornato”.

Con questo criptico post su Twitter, l’ex campione del mondo di Formula Uno Lewis Hamilton rompe il silenzio e torna a farsi sentire, dopo il drammatico finale di stagione con la vittoria di Verstappen, con l’ottavo titolo mondiale sfuggito per un soffio.

L’hype per le dichiarazioni dell’inglese è altissimo, in molti in questi lunghi mesi di silenzio si sono domandati se la sua avventura in F1 continuerà e – in caso – se continuerà ancora con la Mercedes.

Intanto, il suo tweet è entrato in tendenza e l’ashtag #heisback è diventato virale.