Roma, Zaniolo si difende sui social, mamma e papà attaccano

Redazione

5 Febbraio 2022 - 21.38 Globalsport

Preroll

Zaniolo ha sfogato la sua rabbia postando una foto sui social: il giocatore è in mezzo a due avversari, con la maglia quasi tolta per via degli strattoni dei genoani, poi tre puntini di sospensione, piuttosto emblematici. Quindi, il post dedicato ai tifosi: “Possono cancellare tutto ma questa esultanza rimarrà impressa nella mia mente”.

OutStream Desktop

Top right Mobile

I genitori difendono Zaniolo

Middle placement Mobile

A difesa di Zaniolo mamma e papà, che hanno preso di mira l’arbitro Abisso: “Un’emozione che non ci toglierà nessuno – ha scritto la madre di Nicolò, Francesca Costa – così diventa difficile se non impossibile. Sempre a testa alta, contro tutti e tutto! Sei un campione Nicolò”. A papà Igor la chiosa finale: “Vergogna… Così diventa impossibile”.